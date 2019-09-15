2019/09/15 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب نائب رئيس مجلس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، اليوم الاحد، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بعدم قبول استقالة وزير الصحة والتحقق من "اساليب الابتزاز" التي وردت فهيا.

وقال الاعرجي في تغريدة على صفحته بموقع تويتر واطلعت "الغد برس" عليها إن "لإستقالة وزير الصحة مدلولات كثيرة، في مقدمتها أن النزاهة والمهنية لا يمكن أن تستمر في مؤسسات الدولة للإستفادة منها".

وبين "بسبب غلَبة الحزبية وقوة الفاسدين وسيطرتهم على مفاصل مهمة بالدولة العراقية.



نتمنى على رئيس الوزراء عدم قبول استقالته ما لم يتحقق من حقيقة وجود الأسباب الواردة فيها".

لإستقالة وزير الصحة مدلولات كثيرة، في مقدمتها أن النزاهة والمهنية لا يمكن أن تستمر في مؤسسات الدولة للإستفادة منها بسبب غلَبة الحزبية وقوة الفاسدين وسيطرتهم على مفاصل مهمة بالدولة العراقية.



نتمنى على رئيس الوزراء عدم قبول استقالته ما لم يتحقق من حقيقة وجود الأسباب الواردة فيها.— بهاء الأعرجي (@bahaa_alaaraji) ١٥ سبتمبر ٢٠١٩

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعرجي يدعو عبد المهدي لعدم قبول استقالة وزير الصحة ما لم يتحقق من أسبابها) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعرجي يدعو عبد المهدي لعدم قبول استقالة وزير الصحة ما لم يتحقق من أسبابها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).