2019/09/15 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

توفيت يوم الأحد 15 سبتمبر 2019 السيدة شادلية أرملة رئيس الجمهورية التونسية الراحل محمد الباجي قايد السبسي عن عمر يناهز 82 عاما، وفق ما أكده نجلها حافظ قايد السبسي تدوينة على حسابه الخاص بالفايسبوك

ولدت شادلية سعيدة فرحات السبسي في 1 أغسطس 1936 بتونس العاصمة، وهي محامية وسياسية.

و...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد شهرين على وفاة زوجها.. زوجة الرئيس التونسي الراحل "الباجي السبسي" تلحق بزوجها) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد شهرين على وفاة زوجها.. زوجة الرئيس التونسي الراحل "الباجي السبسي" تلحق بزوجها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).