وزارة التربية تصدر بياناً بخصوص اجراء امتحان الدور الثالث

2019/09/15 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

ردت وزارة التربية ، اليوم الأحد، على المطالبات بإجراء دور ثالث للطلبة الذين لم يحالفهم الحظ للنجاح في الدورين الاول والثاني.وقال المكتب الإعلامي لوزارة التربية في بيان، إن "إمكانية إجراء دور ثالث للطلبة الراسبين بالدور الثاني هي من صلاحيات رئاسة الوزراء، وان الوزارة مهمتها استلام ق...

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