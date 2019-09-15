2019/09/15 | 13:10

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جنايات واسط: أحكام بالسجن لمدان بـ"النهوة"..ومدانين اثنين بالسرقة

أصدرت محكمة جنايات واسط حكمين أحدهما بالسجن البسيط لمدة سنة واحدة

عن جريمة النهوة العشائرية وحكم آخر ضد مدانين اثنين عن جريمة سرقة

منزل في مدينة الكوت.

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن "الهيئة

الأولى لمحكمة جنايات واسط نظرت قضية مدان وحكمت عليه بالسجن البسيط

لمدة سنة واحدة لقيامه في مدينة الكوت منطقة الفلاحية بالنهوة

العشائرية ضد احد المشتكيات حال ذلك دون زواجها".وأضاف أن"الحكم على المدان يأتي استنادا لاحكام المادة التاسعة/ 2

الشق الثاني من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959".وتابع البيان أن"المحكمة نفسها قضت على مدانين اثنين بالسجن لمدة

عشر سنوات استنادا لاحكام المادة 444/ اولا ورابعا من قانون

العقوبات العراقي لقيامهما بسرقة منزل في مدينة الكوت منطقة

الحيدرية بالقوة والاكراه".

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