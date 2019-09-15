2019/09/15 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاستخبارات العسكرية تداهم مخبأين للقاذفات والصواريخ والقنابر ايمن الموصل

الاحد

15

أيلول

2019 :

12:55 pm

28

الاستخبارات العسكرية تداهم مخبأين للقاذفات والصواريخ والقنابر ايمن

الموصل

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تداهم مخبأين للقاذفات والصواريخ والقنابر ايمن الموصل) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تداهم مخبأين للقاذفات والصواريخ والقنابر ايمن الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).