جنايات واسط: أحكام بالسجن لمدان بـ النهوة ومدانين اثنين بالسرقة

2019/09/15 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات واسط، الأحد، حكمين أحدهما بالسجن البسيط لمدة سنة واحدة عن جريمة النهوة العشائرية

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