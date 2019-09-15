ظريف: أمريكا وحلفاؤها عالقون في اليمن

2019/09/15 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن أمريكا أخفقت في استراتيجية أقصى ضغط على إيران وتحولت إلى “أقصى خداع”.

ونشر جواد ظريف تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، صباح اليوم، الأحد، حول ما أسماه بـ”الخداع الأمريكي، والحرب في اليمن.

وقال ظريف في تغريدته: “بعد أن فشلت مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي في أقصى ضغط، فإن واشنطن تلجأ إلى أقصى خداع ممكن”.

وتابع وزير الخارجية الإيراني: أن “الولايات المتحدة وعملاؤها عالقون في اليمن، بسبب وهم أن تفوق السلاح سيؤدي إلى نصر عسكري.



وإلقاء اللوم على إيران لن ينهي الكارثة”.

وأكد محمد جواد ظريف أن بلاده “قبلت اتفاق الخامس عشر من نيسان لإنهاء الحرب”.

وكان بومبيو قد ألقى اللوم على إيران، أمس السبت، في هجوم بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية، وأعلنت جماعة “الحوثي” اليمنية المسؤولية عنه، قائلا: إن “إيران شنت الآن هجوما غير مسبوق على إمدادات النفط العالمية”.

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