بالوثيقـة .. نص مشروع قانون تعويض شهداء حادثة التدافع في مراسم عاشوراء

2019/09/15 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلمت لجنة الشهداء والسجناء السياسيين النيابية ، مسودة مشروع قانون تعويض شهداء حادثة التدافع في مراسم عاشوراء ، وشمولهم بقانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٠٩ وتعديلاته ، تمهيدا للمضي باجراءات تشريع القانون.وصوت مجلس النواب في جلسته امس ، على تبني مطالب النواب بتعويض شهداء حادثة التدافع خلال مراسم زيارة استشهاد الإمام الحسين (ع) في كربلاء./انتهى

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