خلية الاعلام الامني: اعلام داعش مستمر بالكذب

2019/09/15 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت خلية الاعلام الامني استمرار اعلام داعش الارهابي بالكذب من خلال نشر الاخبار والبيانات غير الصحيحة، و نشر اخبار لا تحمل قيمة اعلامية.وذكر بيان للخلية انه “من خلال الرصد المتواصل لما تسمى وكالة اعماق، فقد تبين ان نسبة 75 % من الاخبار التي نشرتها هذه الوكالة غير صحيحة والنسبة المتبقية لا تحمل تاثير اعلامية.[…]

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