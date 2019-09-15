2019/09/15 | 13:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكدت خلية الاعلام الامني استمرار اعلام داعش الارهابي بالكذب من خلال نشر الاخبار والبيانات غير الصحيحة، و نشر اخبار لا تحمل قيمة اعلامية.
وذكر بيان للخلية انه “من خلال الرصد المتواصل لما تسمى وكالة اعماق، فقد تبين ان نسبة 75 % من الاخبار التي نشرتها هذه الوكالة غير صحيحة والنسبة المتبقية لا تحمل تاثير اعلامية.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الاعلام الامني: اعلام داعش مستمر بالكذب) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكر بيان للخلية انه “من خلال الرصد المتواصل لما تسمى وكالة اعماق، فقد تبين ان نسبة 75 % من الاخبار التي نشرتها هذه الوكالة غير صحيحة والنسبة المتبقية لا تحمل تاثير اعلامية.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الاعلام الامني: اعلام داعش مستمر بالكذب) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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