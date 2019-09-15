الامن النيابية تكشف لـ

2019/09/15 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، عن ضغوطات تمارسها اميركا لتضيق الملاحة العراقية،مؤكدا ان الحدود العراقية خط احمر.

وقال عضو اللجنة كريم عليوي في

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