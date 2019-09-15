بالوثائق ... جمع تواقيع نيابية لتجميد قرار مجلس الوزراء الخاص بالإجراءات العقود

2019/09/15 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

حصلت وكالة العهد نيوز، على وثائق تتضمن تواقيع مجموعة من النواب ، عبارة عن طلب إعداد صيغة قرار لإيقاف وتجميد قرار مجلس الوزراء

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