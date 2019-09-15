التربية توجه ادارات المدارس بتخفيف العبء على التلاميذ في حمل الحقائب

2019/09/15 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وجهت وزارة التربية / المديرية العامة للاشراف التربوي إدارات المدارس بالالتزام بالجدول اليومي للدروس لتخفيف العبء على التلاميذ في حمل الحقائب.

وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان المديرية "وجت المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة بضرورة قيام المشرفين بالتاكيد على ادارات المدارس والهيئات التعليمية باعتماد الخطط الدراسية والجداول اليومية للمواد المنهجية وتوجيه التلاميذ بالالتزام بالجدول اليومي للدروس لتخفيف العبء على كاهلهم في حمل الحقائب من جهة والالتزام بتنفيذ الجدول اليومي للدروس من جهة اخرى وخاصة تلاميذ الصفوف الثلاثة الاولى من المرحلة الابتدائية".وأكد البيان ان "هذا التوجيه يأتي تزامناً مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد 2019-2020".يذكر ان وزارة التربية حددت يوم 25 أيلول موعداً لبدء العام الدراسي الجديد.انتهى

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