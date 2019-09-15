2019/09/15 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفتتح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، جسر بزيبز الكونكريتي الحديث الرابط بين الفلوجة وبغداد.وذكر بيان لمكتب الحلبوسي الاعلامي تلقتة وكالة صدى الأعلام نسخة منه، إن “الاخير افتتح جسر بزيبز الكونكريتي الحديث الرابط بين الفلوجة وبغداد يرافقه عدد من النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووزير الهجرة والمهجرين ورئيس صندوق إعمار العراق ومحافظ الأنبار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي يفتتح جسر بزيبز الكونكريتي الحديث الرابط بين الفلوجة وبغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يفتتح جسر بزيبز الكونكريتي الحديث الرابط بين الفلوجة وبغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يفتتح جسر بزيبز الكونكريتي الحديث الرابط بين الفلوجة وبغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).