2019/09/15 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتابع هواة الفلك والعلماء في عطلة نهاية هذا الأسبوع ظهور “قمر الحصاد”، حيث سيكون وجه القمر مضاء بالكامل في سماء الليل.ويعرف “قمر الحصاد” بأنه اكتمال القمر الذي يحدث مع اقتراب الاعتدال الخريفي في سبتمبر من كل عام، وهذا يعني بالتأكيد نهاية الصيف والدخول الرسمي للخريف.وسيظهر “قمر الحصاد”، حيث سيكون مرئيا بعد غروب الشمس،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قمر الحصاد يزين سماء الأرض احتفاء بالخريف وكالة صدى الاعلام للانباء.

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