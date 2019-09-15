حكومة واسط المحلية تناقش مع الداخلية سبل انجاح الزيارة الاربعينية

2019/09/15 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت الحكومة المحلية في واسط مع وزير الداخلية ياسين الياسري ، سبل انجاح الزيارة الاربعينية وتسهيل مهمة تفويج الزوار الاجانب .وقال محافظ واسط محمد جميل المياحي رئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة ان :” وفدا ضم قائد شرطة واسط اللواء علاء غريب الزبيدي وعدد ا من أعضاء مجلس المحافظة التقى وزير الداخلية ياسين طاهر […]

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