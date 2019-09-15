2019/09/15 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أصدرت محكمة جنايات واسط اليوم الاحد حكمين أحدهما بالسجن البسيط لمدة سنة واحدة عن جريمة النهوة العشائرية وحكم آخر ضد مدانين اثنين عن جريمة سرقة منزل في مدينة الكوت.وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “الهيئة الأولى لمحكمة جنايات واسط نظرت قضية مدان وحكمت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واسط: أحكام بالسجن لمدان بـ”النهوة”..



ومدانين اثنين بالسرقة وكالة خطوة برس.

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