2019/09/15 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس افتتح رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي اليوم الأحد جسر بزيبز الكونكريتي الرابط بين الفلوجة وبغداد.وقال بيان لمكتب الحلبوسي، تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “الحلبوسي افتتح جسر بزيبز اليوم وكان بمرافقته عدد من النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووزير الهجرة والمهجرين ورئيس صندوق إعمار العراق ومحافظ الأنبار وأعضاء الحكومة المحلية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي يفتتح جسر بزيبز الكونكريتي وكالة خطوة برس.

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