لجنة برلمانية تحدد 3 مصادر لتنويع الإيرادات دون الاعتماد على النفط فقط

2019/09/15 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الأحد، ثلاثة مصادر لتنويع الإيرادات دون الاعتماد على النفط فقط كمورد وحيد للموازنة.

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