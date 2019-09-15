مجلس التعاون الخليجي: العراق بلد قوي ويستطيع دعم المنطقة

2019/09/15 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المدير التنفيذي لهيئة مجلس التعاون الخليجي أحمد علي الإبراهيم اليوم الاحد، ان "العراق بلد قوي، وسيستطيع دعم المنطقة والاندماج بالاقتصاد الإقليمي".

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