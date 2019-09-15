تركيا تنهي عملية نقل الدفعة الثانية من أجزاء منظومة إس- 400 الروسية

2019/09/15 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، انتهاء عملية نقل الدفعة الثانية من أجزاء منظومة إس- 400 الروسية.

واشارات الى ان عمليات تركيب المنظومة وتدريب الكوادر عليها مستمرة، ومن المخطط أن يستم تشغيلها في نيسان 2020.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية إنه "بدأ نقل الدفعة الثانية لنظام الدفاع الصاروخي والطويل المدى إس- 400 في 27 آب الماضي، وانتهت اليوم".

وأضاف البيان "تتواصل أعمال تركيب المنظومة وتدريب الكوادر على استخدامها ومن المخطط أن يتم تشغيل المنظومة في نيسان من عام 2020".

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