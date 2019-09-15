الحلبوسي يفتتح جسر بزيبز بين بغداد والانبار

2019/09/15 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افتتح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، جسر بزيبز الذي يربط العاصمة بغداد بمحافظة الانبار.

وذكر مكتب الحلبوسي في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، افتتح جسر بزيبز الكونكريتي الحديث الرابط بين الفلوجة وبغداد".

واضاف ان الحلبوسي "يرافقه عدد من النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووزير الهجرة والمهجرين ورئيس صندوق إعمار العراق ومحافظ الأنبار وأعضاء الحكومة المحلية وممثلة الأمم المتحدة بلاسخارت".

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