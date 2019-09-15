2019/09/15 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد مدير مكتب كركوك للمفوضية المستقلة للانتخابات، باجراء انتخابات نزيهة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة .وقال قيس محمد في بيان :طحتى هذه اللحظة ,لم تسجل اية قائمة أو تحالف سياسي اسمها لدى المفوضية، لأنهم يسجلون اسماء قوائهم في بغداد للمشاركة في الانتخابات المقبلة .وأضاف كثفنا محاولاتنا لاجراء انتخابات نزيهة وخالية من الشبهات في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية الأنتخابات في كركوك تتعهد باجراء انتخابات نزيهة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية الأنتخابات في كركوك تتعهد باجراء انتخابات نزيهة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).