الكتل السياسية تبلغ ممثليها في مجلس النواب ، بترشيح رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري نائبا ثانيا لرئيس الجمهورية

2019/09/15 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابلغت الكتل السياسية ممثليها في مجلس النواب ، بترشيح رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري نائبا ثانيا لرئيس الجمهورية ، ممثلا عن المكون السني ، حيث من المؤمل عرض التصويت على اختيار المرشحـين خلال الجلسات المقبلـة .وكانت كتلة ائتلاف دولة القانون ، كشفت في تصريح خاص لوكالة وطن للانباء مؤخرا ، ان مجلس النواب سيصوت […]

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