2019/09/15 | 14:43

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المالكي يجدد رفضه أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات بين الدول

استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي بمكتبه اليوم وفد

من عشائر ووجهاء محافظة نينوى . وجرى خلال اللقاء مناقشة الاوضاع في المحافظة وكيفية ايجاد الحلول

والمعالجات الحقيقية للمشاكل التي تواجه مسيرة البناء والاعمار وتوفير

الخدمات لابناء الموصل . واوضح سيادته ان الموصل واهلها دفعو ثمن وطنيتهم والتزامهم العالي فهم

دعاة مركزية الدولة ، وتضم المدينة نسيجاً اجتماعياً متآلفاً ،

مشدداً على ضرورة استثمار وتوظيف هذا التنوع من اجل تعزيز الثقة

والمشاركة لتحقيق تطلعات وامال ابناء المحافظة.واكد السيد رئيس ائتلاف دولة القانون على ضرورة العمل بروح الفريق

الواحد وتنسيق الجهود بين القوى السياسية والمواطن من اجل تجاوز

التحديات ، والشروع في اكمال عملية إعمار المدن التي تضررت من جراء

الاٍرهاب والمساهمة في اعادة النازحين ، مجددا رفضه في ان يكون العراق

ساحة لتصفية الحسابات بين الدول . من جهة اخرى اعرب شيوخ ووجهاء عشائر الموصل عن سعادتهم بلقاء السيد

نوري المالكي واعلنوا عن وقوفهم يداً بيد مع ابناء شعبهم

الغيارى في جميع محافظات البلاد لدحر مؤامرات الاعداء وبناء العراق

الجديد .



كما طرحوا العديد من المشاكل في مناطقهم ، حيث أبدى سيادته

اهتمامه الكبير بها والسعي الدؤوب لايجاد الحلول والمعالجات لها

بالتنسيق مع الجهات المختصة

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