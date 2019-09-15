كاتب سعودي يلمح عن تحرك دولي لدعم الحكومة العراقية بهذا الاتجاه.. تابع التفاصيل

2019/09/15 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قال الكاتب السعودي ومدير قناة العربية، عبد الرحمن الراشد، ان هناك تحركا دوليا لدعم السلطة المركزية، في اشارة الى الحكومة العراقية، ضد الميلشيات لإعطاء غطاء شرعي والقضاء على المشروع الايراني في العراق بحسب قوله.وجاء كلام الراشد على خلفية استهداف شركة أرامكو النفطية السعودية بطائرات مسيرة، أمس السبت، دون معرفة هوية الجهة […]

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