2019/09/15 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة التربية، الاحد، بالتسيق مع وزارة الداخلية / الشرطة المجتمعية وشرطة الاحداث بضرورة متابعة الاطفال المتسربين واعادتهم الى مقاعد الدراسة.وذكر بيان لمديرية العلاقات العامة والاعلام في الوزارة وتلتقه وكالة صدى، ان “هذا التوجيه يأتي ضمن استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد 2019-2020 اذ اصدرت المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي جملة من التوجيهات”.واضاف ان ”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية تصدر توجيهات لإعادة الأطفال المتسربين إلى مقاعد الدراسة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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