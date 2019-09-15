تدمير مضافات لداعش والعثور على احزمة وعبوات ناسفة مهيئة للتفجير بديالى

2019/09/15 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاحد، بتدمير مضافات لداعش والعثورة على احزمة وعبوات ناسفة مهيئة للتفجير في ديالى.

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