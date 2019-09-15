2019/09/15 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئاسة الجامعة المستنصرية، خطتها لافتتاح الدراسة الأولية المسائية في عشر كليات باستثناء كليات المجموعة الطبية، وذلك للعام الدراسي 2019-2020.وقال مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية كاظم الماجدي، في بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن “خطة هذا العام تتضمن قبول (4144) طالباً وطالبة موزعين بواقع (1440) في كلية التربية الأساسية ، و(450) في كلية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجامعة المستنصرية تعلن خطتها للدراسة المسائية في 10 كليات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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