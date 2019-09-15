الحكيم يتسلم نسخه من اوراق اعتماد السفير السويدي في بغداد

2019/09/15 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :خالد ابراهيم

تسلـَّم وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم نسخة من أوراق اعتماد لارش رونوش السفير السويديّ لدى بغداد، ثم ناقش الجانبان العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين.

وأعرب الوزير الحكيم بحسب بيان وزارة الخارجية "عن تطلـُّع بغداد لدور أكبر للسويد بمُختلِف المجالات، مُشدّداً على اهتمام بغداد بتعزيز التواصل بين مسؤولي البلدين، وفتح قنوات للتعاون الثنائيّ"، داعياً إلى "ضرورة مُواصَلة العمل على رفع مُستويات التنسيق، والتشاور على جميع الصُعُد".

مُتمنياً للسفير "الموفقـيّة، والنجاح في مهامِّ عمله ببغداد"، مُبدياً "استعداد وزارة الخارجيَّة لتقديم كلِّ الخدمات للبعثة الدبلوماسيَّة؛ لتحقيق المصالح المُشتركة بين البلدين".

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