مؤسسة ايزيدية تعلن عبر ايزيدي 24 عن “تاسيس المركز الدولي لشؤون المفقودين”

2019/09/15 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – جنيف قال رئيس مؤسسة الايزيدية في هولندا والمشارك حاليا في الدورة ال42 لمجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة في جنيف “حسو هورمي”، بانه ادلى بمداخلة في جلسة حوارية بعنوان “حقنا في الحقيقة والمساءلة ” برعاية البعثة الدائمة للاتحاد الاوروبي ومشاركة دول اوروبية.واضاف “هورمي” فب تصريح خاص ل “ايزيدي 24” انه “بعد …

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