الاتحادية: أكثر من الف حكم وقرار دستوري انجزنا منذ التأسيس عام 2005 الى اليوم

2019/09/15 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الاحد، عن توثيق أكثر من الف حكم وقرار دستوري صدر عنها مع مبادئها، لافتة إلى ان ذلك الاجراء يسهّل على الباحثين التعرف على الاحكام والقرارات والحصول على نسخ ضوئية منها.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، إن" المحكمة الاتحادية العليا مستمرة في توثيق احكامها وقراراتها لاطلاع الرأي العام عليها بكل شفافية"، مبينا، أن" المحكمة انجزت الفهرس التحليلي لتلك الاحكام منذ تشكيلها عام 2005 ولغاية نهاية 2018، وشمل ذلك أكثر من الف حكم وقرار دستوري صدر عنها خلال تلك المدة".وأضاف البيان، أن" هذا التوثيق شمّل وضع مبادئ للأحكام والقرارات تساعد الوصول إليها من خلال محركات البحث الالكترونية الموجودة في الموقع الالكتروني للمحكمة الاتحادية العليا "www.iraqfsc.iq ".واشار الساموك بحسب البيان، الى أن" الباحثين والمعنين بالشأن الدستوري و القانوني يستطيعون الوصول إلى الاحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا من خلال موضوعاتها وارقامها ومبادئها، ومن ثم الحصول على نسخ ضوئية منها".انتهى..م.م

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