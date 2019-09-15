الاسد يصدر عفوا عاما

2019/09/15 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 14-9-2019.



يتبع

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