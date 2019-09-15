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الاسد يصدر عفوا عاما


الاسد يصدر عفوا عاما
2019/09/15 | 14:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز – متابعة

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 14-9-2019.

يتبع

 

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