المالكي يتحدث عن مدينة الموصل.. دفعتم ثمن وطنيتكم

2019/09/15 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ان الموصل واهلها دعاة مركزية الدولة، مشيرا الى انهم دفعوا ثمن وطنيتهم والتزامهم العالي.

وقال مكتب

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