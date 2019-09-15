خبير قانوني يوضح صلاحية رئيس الوزراء برفض إستقالة وزير الصحة

2019/09/15 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضح خير قانوني، صلاحية رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في رفض طلب إستقالة وزير الحصة علاء الدين العلوان.

وقال طارق حرب في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "لم يمنح الدستور والنظام القانوني العراقي بما فيه نظام مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 وقانون مجلس النواب ونظامه الداخلي صلاحية رفض استقالة الوزير ويؤكد ذلك قانون الخدمة المدنية الخاص بالموظفين الذي خلا من صلاحية رفض الاستقالة أو عدم قبولها".وأضاف "تعتبر الاستقالة نافذة بمجرد تقديمها وأخذها وارداً في سجل الواردة الخاص بالوزارة او سجل الامانة العامة لمجلس الوزراء لذا فأن ما ينادي به {علاء العلوان} {وزير الصحة السابق} وهذا يسقط عنه الاستجواب لان الاستجواب يكون للوزير في الخدمة".وأشار حرب الى ان "عائلة العلوان عائلة معروفة من مدينة الكاظمية متصفة بالجاه والمال منذ السابق فقد كان احد أفراد العائلة وزيراً قبل أكثر من نصف قرن {والعلوان} خبير في الامم المتحدة الخاص بالصحة ومنذ عشرات السنين ولا حاجة له بالمنصب الوزاري" حسب تعبيره.وكان وزير الصحة علاء الدين العلوان قدم استقالته {للمرة الثالثة} لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.انتهى

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