مصدر: عودة إمدادات النفط السعودية بالكامل قد تستغرق أسابيع

2019/09/15 | 15:00

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أبلغ مصدر مطلع رويترز، الأحد، أن عودة طاقة إمدادات النفط السعودية بشكل كامل بعد الهجوم الذي استهدف منشأتين لشركة أرامكو يوم السبت قد تستغرق "أسابيع وليس أياما".

أوقف الهجوم على بقيق وخريص نحو 5.7 مليون برميل يوميا من إنتاج المملكة من النفط ولم يعط المسؤولون السعوديون جدولا زمنيا لعودة الإمدادات بشكل كامل.

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