2019/09/15 | 15:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قضاء بلد يشكو تردي الواقع الخدمي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: MluDCNOmPiU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قضاء بلد يشكو تردي الواقع الخدمي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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