بالفيديو.. كوكا كولا تسقط بإعلان “تافه” وصفه متابعون بالمقزز.. دور هابط لأصيل هميم

2019/09/15 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق انتجت شركة كوكا كولا باعلان فقير، واجه هجمة ناقدة من المغردين وصفوه بالمقزز، حيث يظهر بالاعلان الفنانة أصيل هميم والشاعر رائد أبو فتيان ولاعب المنتخب الوطني صفاء هادي.

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