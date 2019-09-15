بشار الاسد يصدر عفوا عاما

2019/09/15 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاحد، مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 14-9-2019

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