مصدر: اتحاد الكرة لن يستقيل

2019/09/15 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر مقرب من اتحاد الكرة، اليوم الاحد، رفض الاتحاد تقديم استقالة جماعية لاعضائه.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "اتحاد الكرة عقد اليوم في مقره اجتماعاً لتدارس عدة مواضيع، تخص الاتحاد وتداعيات شكوى النجم الدولي السابق عدنان درجال ضد الاتحاد".

وبين المصدر ان "الاجتماع افضى الى قرار جماعي برفض استقالة المكتب التنفيذي للاتحاد، وانه لن يخضع لسياسة لوي الاذرع"، حسب قوله.

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