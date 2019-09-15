طالباني تطالب الحكومة والبرلمان بجعل (بزيبز) جسرا لإعادة الكرامة للنازحين

2019/09/15 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالبت النائبة عن تحالف بغداد الا طالباني، اليوم الاحد، الحكومة ومجلس النواب الى اعتبار جسر بزيبز الذي يربط العاصمة بغداد بمحافظة الانبار، جسرا لإعادة الكرامة الى النازحين.

وقالت طالباني في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "اعادة افتتاح جسر بزيبز خبر مفرح لكل عراقي وطني لطالما كان لاسم (جسر بزيبز) وقع محزن ومؤلم في داخلنا، عندما اضطروا اهلنا في الانبار عبور هذا الجسر في ظروف مأساوية هاربين من بطش الارهاب الأعمى وبسبب السياسات الخاطئة لساسة ادعوا انهم اصحاب قرار او ممثلين مدافعين عنهم".

وطالبت "الحكومة والبرلمان والجهات الأممية في العراق بالعمل على جعل هذه المناسبة وجسر بزيبز الجديد جسر اعادة الكرامة والحقوق وعودة النازحين مرفوعي الرأس".

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