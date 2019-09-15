مسؤول بحكومة اقليم كوردستان يزور بغداد ويجتمع مع صالح ومسؤولين

2019/09/15 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصل سفين دزيي، مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد في زيارة رسمية إلى بغداد.وفي أول محطة من زيارته إجتمع مسؤول العلاقات الخارجية مع برهم صالح، رئيس الجمهورية العراقية.ومن المقرر أن يجري سلسلة من اللقاءات والإجتماعات خلال هذه الزيارة.

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