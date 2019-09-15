مقتل ومصرع ثلاثة اشخاص في دهوك بحادثين منفصلين

2019/09/15 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة دهوك، اليوم الاحد، بمقتل ومصرع ثلاثة اشخاص بحادثين منفصلين.

وقال المصدر لشفق نيوز ان "رجلا في الخمسينيات من عمره، قام باطلاق النار على امرأة في ناحية اتروش، ما ادى لمقتلها على الحال، كما قام بقتل رجل يعمل بشركة نفطية"، مشيرا الى ان "مشاكل اجتماعية تقف وراء حادث اطلاق النار على الرجل والمرأة".

وتابع المصدر ان "امرأة لقيت حتفها، وسط مدينة دهوك، بسبب صعقة من مولدة كهربائية".

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