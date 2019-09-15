بعد عامين على تحرير الموصل.. عمليات عسكرية متتالية لم تنهِ بقايا

2019/09/15 | 15:10

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وبعد انتهاء عملية "إرادة النصر"، وهي عملية واسعة أُطلقت بمشاركة طيران التحالف الدولي، في تموز الماضي واستمرّت ...

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