المالكي: الموصل واهلها دعاة مركزية الدولة ودفعوا ثمن وطنيتهم والتزامهم العالي

2019/09/15 | 15:10

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بغداد:سومر نيوز

اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاحد، ان الموصل واهلها دعاة مركزية الدولة، مشيرا الى انهم د...

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