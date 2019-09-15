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الصيادي يكشف عن محاولة لاختطافه


الصيادي يكشف عن محاولة لاختطافه
2019/09/15 | 15:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

كشف النائب كاظم الصيادي، الأحد، عن محاولة لاختطافه.

وقال الصيادي في مؤتمر صحفي، إنه "يوم امس واثناء تأ...

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