الصيادي يكشف عن محاولة لاختطافه

2019/09/15 | 15:10

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بغداد:سومر نيوز

كشف النائب كاظم الصيادي، الأحد، عن محاولة لاختطافه.

وقال الصيادي في مؤتمر صحفي، إنه "يوم امس واثناء تأ...

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