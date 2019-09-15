2019/09/15 | 15:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الصيادي يكشف عن محاولة لاختطافه) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
كشف النائب كاظم الصيادي، الأحد، عن محاولة لاختطافه.
وقال الصيادي في مؤتمر صحفي، إنه "يوم امس واثناء تأ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الصيادي يكشف عن محاولة لاختطافه) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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