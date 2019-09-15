تدمير مضافات لداعش واحزمة وعبوات ناسفة في ديالى

2019/09/15 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت قوة عسكرية من الجيش مضافات لداعش وأحزمة ناسفة بعملية امنية نفذت شمال شرق بعقوبة اليوم .وقال مصدر عسكري لمراسل وكالة وطن للانباء ان قوة عسكرية من فرقة المشاة الخامسة نفذت عملية تفتيش شملت بساتين الدواليب والمنصورية وشمال المقدادية شمال شرق بعقوبة اسفرت عن العثورعلى / 4 / احزمة ناسفة وعبوات مهيئة للتفجير ومضافات […]

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