رئاسة الوزراء تنفي استخدام اراضي العراق لاستهداف منشآت نفط سعودية

2019/09/15 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]نفت رئاسة الوزراء، اليوم الاحد، استخدام العراق اراضيه لاستهداف منشآت نفط سعودية.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت وكالة كل العراق الاخبارية [اين] نسخة منه: "ينفي العراق ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن استخدام اراضيه لمهاجمة منشآت نفطيّة سعوديّة بالطائرات المُسيّرة ،ويؤكد التزامه الدستوري بمنع استخدام أراضيه للعدوان على جواره وأشقائه وأصدقائه وان الحكومة العراقية ستتعامل بحزم ضد كل من يحاول انتهاك الدستور ، وقد شكلت لجنة من الاطراف العراقية ذات العلاقة لمتابعة المعلومات والمستجدات".واضاف البيان: "يدعو العراق جميع الأطراف الى التوقف عن الهجمات المُتبادَلة، والتسبب بوقوع خسائر عظيمة في الأرواح والمنشآت".وتابع: "تؤكد الحكومة العراقية بأنها تتابع باهتمام بالغ هذه التطوُّرات، وتتضامن مع أشقائها وتعرب عن قلقها من ان التصعيد والحلول العسكرية تعقد الأوضاع الإنسانيّة والسياسية، وتهدّد امننا المشترك والأمن الإقليميّ والدوليّ".واوضح البيان: "يجدد العراق دعوته الى التوجّه لحلِّ سلميّ في اليمن، وحماية أرواح المدنيّين، وحفظ أمن البلدان الشقيقة.



ويدعو دول العالم، ولاسيّما دول المنطقة ، إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية والاضطلاع بمُبادرات تضع حدّاً لهذه الحرب التي لا رابح فيها، والتي لا تسفر سوى عن خسائر بشرية عظيمة، وتدمير البنى التحتية، والحيويّة".وتعرضت منشآت ارامكو السعودية لهجوم جوي أمس السبت عبر طائرات مسيرة، حيث ذكرت شبكة سي أن أن عبر مصادر لها أن الطائرات التي قصفت المنشآت انطلقت من العراق.

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