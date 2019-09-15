الداخلية توصي شرطة الديوانية بارجاع مبلغ مالي صرف كمخصصات شهادة للضباط

2019/09/15 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [الديوانية-اين]أوصى مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية مديرية شرطة محافظة الديوانية بإعادة مبلغ 335 مليون دينار الى خزينة الدولة لصرفها ذلك المبلغ كمخصصات شهادة لضباطها خلافاً للضوابط والتعليمات.

وجاءت التوصية بحسب بيان المكتب الاعلامي لمفتشية الداخلية تلقت [اين] نسخة منه، بإعادة "المبلغ بعد أن اكتشفت لجنة تدقيقية من مكتب المفتش العام في محافظة الديوانية قيام مديرية شرطة الديوانية بصرف مخصصات شهادة بكالوريوس لعدد من ضباطها خريجي الكلية العسكرية الثانية خلافا للضوابط والتعليمات ودون سند قانوني واوصى المكتب باعادة المبالغ الى خزينة الدولة ومحاسبة المقصرين".

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