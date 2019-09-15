2019/09/15 | 15:14

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بالصور..



ازالة عدد من البسطات والعربات والاكشاك في بغداد الجديدة

اعلنت امانة بغداد عن حملك لازالة التجاوزات شرق بغداد.الامانة بينت قيام ملاكاتها في بلدية بغداد الجديدة بحملة ازالت

خلالها عدد كبير من البسطات والعربات والاكشاك ضمن منطقة بغداد

الجديدة وتحديداً المحلتين 713 و 727 بعد إنذارهم في وقت سابق ولاكثر

من مره.

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