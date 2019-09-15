نتنياهو يعين فريق عمل لادارة تطبيق السيادة على غور الأردن

2019/09/15 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتيناهو: إن تل أبيب ستطبق السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت، حالما يتم تشكيل الحكومة المقبلة في (كنيست).

ونقلت (القناة 12) الإسرائيلية عن نتنياهو في اجتماع الحكومة الأسبوعي: “لقد عينت فريق عمل برئاسة المدير التنفيذي لمكتب رئيس الحكومة؛ لوضع مخطط تطبيق السيادة”.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، أنه في حال نجاحه في الانتخابات الإسرائيلية، سيفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، ومناطق شمال البحر الميت، والتي تعد أراضٍ فلسطينية محتلة، وفق قرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي.

ولاقى هذا الإعلان رفضاً وتنديداً فلسطينياً وعربياً ودولياً، حيث هاجمت العديد من دول العالم في بيانات منفصلة هذا الإعلان، وقالت: إنه يتناقض مع القانون الدولي، ويدمر عملية السلام.

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